Haberler

Junior Olaitan, Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmak için sabırsız Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni transfer Junior Olaitan, Beşiktaş'a katıldığı için büyük bir heyecan yaşadığını ve takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın Göztepe'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Beninli futbolcu, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecine dair konuşan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. 'Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum.' dedim. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını anlatan Olaitan, "Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum." dedi.

Kendisini hırslı bir oyuncu olarak tanımlayan genç futbolcu, "Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz." ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmak için de sabırsız olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş