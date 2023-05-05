Judoda Ümitler Avrupa Kupası yarın Azerbaycan'da başlayacak
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Judoda Ümitler Avrupa Kupası, 6-7 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek.
Judoda Ümitler Avrupa Kupası, 6-7 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Goygol kentinde yarın başlayacak organizasyonda, 19 ülkeden 106 kadın ve 174 erkek sporcu mücadele edecek.
Avrupa Kupası'nda milli formayı giyecek 27 sporcu şöyle:
Kadınlar
40 kilo: Rahime Ercin, Merve Tunç, 44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, 48 kilo: Gizem Dinçer, Merve Kaya, 52 kilo: Elif Nur Yalçın, 57 kilo: Zehranur Kaya, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kilo: Sinem Oruç, 70 kilo: Tuana Gülenay, +70 kilo: Hayrun Nisa Ardıç
Erkekler
50 kilo: İbrahim Günter, Alişan Yıldız, 55 kilo: Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı, 60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Hilmi Mucık, 66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, 73 kilo: Emre Yazgan, Yunus Yazgan, 81 kilo: Emir Selim Arı, 90 kilo: Atilla Dinç, Fatih Dursun, +90 kilo: Mustafa Enes Cırık.