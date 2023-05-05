Judoda Ümitler Avrupa Kupası yarın Azerbaycan'da başlayacak

Judoda Ümitler Avrupa Kupası, 6-7 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Goygol kentinde yarın başlayacak organizasyonda, 19 ülkeden 106 kadın ve 174 erkek sporcu mücadele edecek.

Avrupa Kupası'nda milli formayı giyecek 27 sporcu şöyle:

Kadınlar

40 kilo: Rahime Ercin, Merve Tunç, 44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, 48 kilo: Gizem Dinçer, Merve Kaya, 52 kilo: Elif Nur Yalçın, 57 kilo: Zehranur Kaya, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kilo: Sinem Oruç, 70 kilo: Tuana Gülenay, +70 kilo: Hayrun Nisa Ardıç

Erkekler

50 kilo: İbrahim Günter, Alişan Yıldız, 55 kilo: Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı, 60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Hilmi Mucık, 66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, 73 kilo: Emre Yazgan, Yunus Yazgan, 81 kilo: Emir Selim Arı, 90 kilo: Atilla Dinç, Fatih Dursun, +90 kilo: Mustafa Enes Cırık.