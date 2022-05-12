KAHRAMANMARAŞ (AA) - Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mayıs tarihlerinde Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek şampiyonanın kura çekimi yapıldı.

Buna göre, 63 ilden 405'i kadın, 528'i erkek olmak üzere toplam 933 judocu madalya mücadelesi verecek.