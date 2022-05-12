Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mayıs tarihlerinde Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek şampiyonanın kura çekimi yapıldı.

Buna göre, 63 ilden 405'i kadın, 528'i erkek olmak üzere toplam 933 judocu madalya mücadelesi verecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kahramanmaraş, Spor Toto, Türkiye, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title