Judoda olimpik milliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Haberler

Erzurum'da kampta bulunan Türkiye udo Olimpik Kadın ve Erkek Milli Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Erzurum'da yükseklik kampında bulunan Türkiye Judo Olimpik Kadın ve Erkek Milli Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kampta yer alan judocular, kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği ülkeyi sporda en iyi derecelerle temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Yükseklik kamp çalışmalarını sürdüren olimpik milli kadın ve erkek judokalar, Cezayir'in Oran kentinde yapılacak olan Akdeniz Oyunları'nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki judo müsabakalarına hazırlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor