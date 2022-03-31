Judoda ikinci Antalya Grand Slam Turnuvası yarın başlıyor

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı grand slam turnuvası yarın başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de ilki geçen yıl başarılı bir şekilde organize edilen bu sene yarın ikincisinin Antalya Spor Salonu'nda başlayacağı turnuva 3 Nisan Pazar günü sona erecek.

Organizasyona, Avrupa, Asya ve Afrika judo birlikleri ile Panamerikan Judo Konfederasyonundan 63 ülkeden 213 erkek 312 kadın judocu katılacak.

Antalya'da Türkiye'yi erkeklerde, 60 kiloda Mihraç Akkuş, Ali Bozkurt, Uluer Göç, 66 kiloda Ejder Toktay ve Abdülaziz Kara, 73 kiloda Umalt Demirel, Eren Aksoy, Yusuf Esirci, 81 kiloda Vedat Albayrak, Muhammed Koç, Onur Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Mikail Özerler ve Ömer Aydın, Can Güzel, Feyyaz Yazıcı, 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş, +100 kiloda Münir Ertuğ, Furkan Güner ve Mehmet Talay temsil edecek.

Kadınlarda ise 48 kiloda Gülkader Şentürk, Sıla Ersin ve Merve Azak, 52 kiloda Zeliha Çinci ve Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda Hasret Bozkurt, Ayşe Nur Tunca ve İrem Korkmaz, 63 kiloda Ayten Yeksan, Habibe Afyonlu ve Seydanur Aydın 70 kiloda Minel Akdeniz, Fidan Öğel, Merve Topoğlu, 78 kiloda Serdem Daharlı, Nurcan Yılmaz, Semanur Erdoğan, +78 kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut, Kübranur Esir mücadele edecek.