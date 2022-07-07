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Judoda Budapeşte Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Judoda Budapeşte Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak

Judoda Budapeşte Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak.

Judoda Budapeşte Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları için puan ve kota özelliği taşıyan başkent Budapeşte'deki organizasyonda mücadele edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda ilk puan kazanma sınavı olacak turnuvada 48 kiloda Tuğçe Beder, +78 kiloda Sebile Akbulut ve erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyonda 61 ülkeden 612 kadın ve 244 erkek judocunun mücadele etmesi bekleniyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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