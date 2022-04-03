Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası sona erdi

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen grand slam müsabakalarının son gününde final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Antalya Grand Slam'in kapanış gününde dereceler şöyle oluştu:

Kadınlar

78 kilo:

1- Anna Maria Wagner (Almanya)

2- Guusje Steenhuis (Hollanda)

3- Natascha Ausman (Hollanda)

3- Audrey Tcheumeo (Fransa)

+78 Kilo:

1- Lea Fontaine (Fransa)

2- Raz Hershko (İsrail)

3. Julia Tolofua (Fransa)

3– Marit Kamps (Hollanda)

Erkekler

90 kilo:

1- Ivan Felipe Silva Morales (Küba)

2- Luka Maisuradze (Gürcistan)

3- Krisztian Toth (Macaristan)

3- Rafael Macedo (Brezilya)

100 kilo:

1- Jorge Fonseca (Portekiz)

2- Nikoloz Sherazadishvili (İspanya)

3- Aleksandar Kukolj (Sırbistan)

3- Elmar Gasimov (Azerbaycan)

+100 kilo:

1- Guram Tushishvili (Gürcistan)

2- Alisher Yusupov (Özbekistan)

3- Temur Rakhimov (Tacikistan)

3-Andy Granda (Küba)