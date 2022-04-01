Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen grand slam müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan Türk sporculardan, kadınlarda 48 kiloda mücadele veren Merve Azak ve Sıla Ersin, sıkletlerinde yedinci oldu.

İlk gün mücadeleleri sonunda dereceler şöyle oluştu:

Kadınlar

48 kilo:

1- Narantsetseg Ganbaatar (Moğolistan)

2- Baasanhkuu Bavuudorj (Moğolistan)

3- Lapuerta Mireia Camos (İspanya)

3- Milica Nikoliç (Sırbistan)

52 kilo:

1- Reka Puup (Macaristan)

2- Diyora Keldiyorova (Özbekistan)

3- Odette Giuffrida (İtalya)

3- Astride Gneto (Fransa)

57 kilo

1- Jessica Klimkait (Kanada)

2.- Sarah Leonia Cysique (Fransa)

3- Timna Nelson Levy (İsrail)

3- Jessica Lima (Brezilya)

Erkekler

60 kilo:

1- Yung Wei Yong (Tayvan)

2- Lukhumi Chkhvimiani (Gürcistan)

3- Francisco Garrigos (İspanya)

3- Dilshodbek Baratov (Özbekistan)

66 kilo:

1- Denis Vieru (Moldova)

2- Willian Lima (Brezilya)

3- Tal Flicker (İsrail)

3- Sardor Nurillaev (Özbekistan)

Antalya Grand Slam'da ikinci gününde yarın ise Türk sporculardan kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, Şeydanur Aydın, 70 kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Merve Topoğlu; erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, 81 kiloda Vedat Albayrak, Muhammed Mustafa Koç, Onur Tatlıcıoğlu madalya mücadelesi verecek.

63 ülkeden 213 kadın, 312 erkek olmak üzere 525 sporcunun katıldığı turnuva, 3 Nisan Pazar günü sona erecek.