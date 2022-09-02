Judocular Oberwart Avrupa Açık'ta mücadele edecek Spor Haberleri Milli judocular, Avusturya'da 3-4 Eylül'de gerçekleştirilecek Oberwart Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak. Milli judocular, Avusturya'da 3-4 Eylül'de gerçekleştirilecek Oberwart Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak. Oberwart kentinde düzenlenecek turnuvada 37 ülkeden 102 kadın ve 190 erkek sporcu madalya için yarışacak. 2024 Paris Olimpiyatları'na puan veren ve yarın başlayacak organizasyonda Türkiye'yi Minel Akdeniz, Nurcan Yılmaz, Ejder Toktay ve Mert Şişmanlar temsil edecek. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Doğru Avusturya Eylül Spor Haberler

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