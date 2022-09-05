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Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü

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Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Arda Aydın ve Ömer Faruk Pınar, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası müsabakalarında madalya kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Arda Aydın ve Ömer Faruk Pınar, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası müsabakalarında madalya kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdı.

Balkan Judo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Balkan Şampiyonası, 3-4 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'ın Kozani şehrinde düzenlendi. Balkan Şampiyonasında 11 ülkeden toplamda 213 sporcu madalya mücadelesi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcuları Arda Aydın 66 kiloda Balkan ikincisi, Ömer Faruk Pınar'da 46 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularının uluslararası organizasyonda aldıkları başarılarla hem ülkemizi hem de kulübümüzü gururlandırdığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Sporcumuz Arda Aydın 66 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ömer Faruk Pınar da 46 kiloda bronz madalya kazandı. Sporcularımızın başarılarının mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası bir platformda kürsüde Türk Bayrağımızın açılması, bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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