Sivas'ta düzenlenen Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası bin 51 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyonaya 69 ilden sporcular katılıyor. Açılış seremonisinde konuşan yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve sporculara başarılar diledi. Şampiyona 20 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

- Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, bin 51 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan "Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 69 ilden, bin 51 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Tunç: "Başarılar diliyorum"

Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, "Türkiye şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bin 51 kişilik judo kafilesini 4 gün boyunca genç ve spor dostluğu Sivas'ta ağırlamaya devam ediyoruz. Her şeyden önce müsabakaların, centilmenlik çerçevesinde geçmesini ve hak edenin kazandığı keyifli yarışmaların, keyifli çabaların olmasını temenni ediyorum" dedi.

Huysuz: "Sivas şehrine çok teşekkür ediyorum"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da, şampiyonanın sakatlıksız geçmesini temenni ederek, "Şampiyonaya katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bütün katılanlara başarılar diliyorum. Bu güzel ortamda bizim de ağırlayan ve organizasyonda emeği geçen bütün ekibine ve Sivas şehrine çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Topgül: "Spor altyapımız iyi durumda"

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise, Sivas'ın spor alt yapısının iyi olduğunu vurgulayarak, "Sivas diğer birçok alanda olduğu gibi spor altyapısıyla başarıyla tamamlamış ulusal ve uluslararası birçok spor dalında organizasyon gerçekleştir seviyede bir ildir. Son yıllarda birçok spor alanında hem ulusal hem de uluslararası birçok müsabakaya ev sahipliğini başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şampiyonaya katılan ekiplere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü, ilk gün sonunda dereceye giren sporculara madalya verdi. Heyecan dolu şampiyona 20 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.