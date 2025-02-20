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Judo Ümit Milli Takım Kampı Samsun'da Devam Ediyor

Judo Ümit Milli Takım Kampı Samsun'da Devam Ediyor
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Samsun Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde devam eden Judo Ümit Erkekler Milli Takım kampı, 51 sporcu ile 5 Mart'a kadar sürecek. Sporcular Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor.

Judo Ümit Milli Takım kampı, Samsun Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) devam ediyor.

Samsun Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde, Judo Ümit Milli Takım kampı devam ediyor. 15 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'ta sona erecek Ümit Erkekler Milli Takım hazırlık kampı, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 51 erkek sporcu ile devam ediyor.

Başantrenör Sinan Sandal, kıdemli antrenörler Barış Özen ve Rahman Rahim Katipoğlu eşliğinde sporcular 8-9 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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