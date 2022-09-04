Judo: Oberwart Avrupa Açık Spor Haberleri Avusturya'da düzenlenen Oberwart Avrupa Açık'ta milli judocular 2 madalya elde etti. Avusturya'da düzenlenen Oberwart Avrupa Açık'ta milli judocular 2 madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oberwart kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz yarıştı. Altın madalya karşılaşmasında İsviçreli Daniel Eich'e yenilen Mert Şişmanlar, gümüş madalyada kaldı. Bronz madalya mücadelesinde Özbek İriskhon Kurbanbaev'i ipponla yenen Nurcan Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Mert Şişmanlar Avusturya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Judo: Oberwart Avrupa Açık - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.