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Judo: Oberwart Avrupa Açık

Spor Haberleri

Judo: Oberwart Avrupa Açık

Avusturya'da düzenlenen Oberwart Avrupa Açık'ta milli judocular 2 madalya elde etti.

Avusturya'da düzenlenen Oberwart Avrupa Açık'ta milli judocular 2 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oberwart kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz yarıştı.

Altın madalya karşılaşmasında İsviçreli Daniel Eich'e yenilen Mert Şişmanlar, gümüş madalyada kaldı.

Bronz madalya mücadelesinde Özbek İriskhon Kurbanbaev'i ipponla yenen Nurcan Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mert Şişmanlar Avusturya Spor Haberler

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