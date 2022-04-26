Judo milli takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın ve erkek milli takımları son hazırlıklarını tamamladı. Milli takım, yarın sabah Bulgaristan'a gidecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım kampını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonanın son hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan milli takımın antrenmanını yakından izleyen ve sporcularla bir araya gelen Başkan Sezer Huysuz, "Sizler, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın iskelet kadrosunu oluşturanlar arasında olduğunuzun bilincinde, müsabakalarda en iyi sonuçları almak için mücadele edin. Bu organizasyona ilk kez katılanlar için de rakiplerini tanıma ve maç tecrübelerini artırması yönünden önemli olacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor