Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlandı

Judo Milli Takımı, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da yapılacak şampiyonada Türkiye, 8'i kadın 15 sporcu ile yer alacak.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'na 40 ülkeden 156 kadın ve 207 erkek judocunun kayıt yaptırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarı olduğunu belirtti.

Milli takım kadrosunda bulunan sporcular şöyle:

Kadınlar: Sıla Ersin, Merve Azak (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Yeksan (63 kilo), Minel Akdeniz, Fidan Ögel (70 kilo) ve Hilal Öztürk, Sebile Akbulut (+78 kilo).

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Ejder Toktay (66 kilo), Umalt Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın (90 kilo) ve Munir Ertuğ (+100 kilo).