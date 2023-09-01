Judo Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Tuana Gülenay Çubuk Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Hırvatistan'da düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Tuana Gülenay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti. Demirbaş, judoda ümitlerde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Tuana Gülenay'ı makamında ağırladı.

Hırvatistan'da düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Tuana Gülenay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Demirbaş, judoda ümitlerde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Tuana Gülenay'ı makamında ağırladı.

Judo sporunun ilçede büyük bir karşılık bulduğunu aktaran Demirbaş, "Kurduğumuz kulüp sayesinde ilçemizde çok daha başarılı sporcular yetişiyor. Bundan sonraki süreçte hedefimiz çocuklarımızın her branşta spor yapmasıdır. Yapılacak ortak çalışmalarla Çubuk'ta tüm spor dallarında çocuklarımızdan milli sporcular yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gülenay ise beş yıldır milli sporcu olduğunu belirterek, "Spora erken yaşta başladım ve bir sürü başarıya sahip oldum. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu." dedi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de yaklaşık 9 yıl önce tesadüfen karşılaştıkları sporcunun dünya ikincisi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.