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Judo Avrupa Açık sona erdi

AA - Musa Samur - Spor
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Judo Avrupa Açık sona erdi

Romanya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık'ın son gününde milli sporcular Kübranur Esir altın, Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık'ın son gününde milli sporcular Kübranur Esir altın, Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentindeki organizasyonun son gününde kadınlar + 78 kiloda Kübranur Esir, altın madalya alırken erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya elde etti.

Türkiye, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla üçüncü sırada tamamladı.

AA / Musa Samur - Spor

Kemal Aydın Romanya Spor Haberler

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