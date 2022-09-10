Judo: Avrupa Açık Spor Haberleri Milli judocu Salih Yıldız, İtalya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Milli judocu Salih Yıldız, İtalya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız finale yükseldi. Milli sporcu final müsabakasında Azerbaycanlı Rovshan Aliyev'i altın skorda yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin 9 sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Salih Yıldız İtalya Spor Haberler

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