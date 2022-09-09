Judo: Avrupa Açık Spor Haberleri Judo Avrupa Açık, 10-11 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Judo Avrupa Açık, 10-11 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda 3 kadın, 6 erkek milli judocu Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyonda milli formayı 57 kiloda Hasret Bozkurt, +78 kiloda Kübranur Esir, Sebile Akbulut, 60 kiloda Salih Yıldız, Emirhan Karahan, 73 kiloda Umalt Demirel, Bayram Kandemir, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ve 90 kiloda Ömer Kemal Aydın giyecek. Milliler turnuvanın ardından Riccione kentinde 12-17 Eylül tarihleri arasında ortak çalışma kampı yapacak. Kampta turnuvada mücadele eden milli sporcuların yanı sıra Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Kayra Sayit ve Tuğçe Beder de yer alacak. Spor Kaynak: AA / Musa Samur İtalya Eylül Spor Haberler

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