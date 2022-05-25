Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

Gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Veterenlar Türkiye Şampiyonası'nda, kulüp antrenörü Pınar Batman Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, arka arkaya elde ettikleri şampiyonluklarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Veterenlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Pınar Batman, 63 kg'da Veterenlar Türkiye Şampiyonu oldu. 22 Mayıs tarihinde düzenlenen şampiyonaya 81 ilden sporcu katıldı. Aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Judo antrenörü olarak görev yapan Batman, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, şampiyon sporcusunu kutlayarak, "Kurumumuzda Judo Antrenörü olarak görev yapan Pınar Batman Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada, Veteranlar Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzun göstermiş olduğu bu üstün başarı aynı zamanda hem yetiştirdiği öğrencilere hem de gençlere güzel bir örnek niteliğindedir. Böylesine önemli başarılar şehrimizin spor alanındaki gelişimi için de önemli rol oynamaktadır. Birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz değerli hocamızı, elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklaması yapıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor