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Jude Bellingham, Arda Güler'i Altın Çocuk ödülünün favorilerinden biri olarak gösterdi

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Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi. Bellingham ayrıca Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı Jamie Bynoe-Gittens ve kardeşi Jobe'i de favori olarak gösterdi.

Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi.

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Bellingham, "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe." yanıtını verdi.

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 15 gol attı.

Kaynak: AA / Spor

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