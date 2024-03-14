Jr. NBA BİDEV Ligi Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen, 9-12 yaş arasındaki binin üzerinde kız ve erkek sporcunun yarıştığı Jr. NBA BİDEV Ligi'nde sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre NBA tarihinin en kısa oyuncusu unvanını taşıyan eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak. NBA finallerini kazanan ekibin müzesine götüreceği kupa olan "Larry O'Brien Trophy" de final için İstanbul'a getirilecek.

72 takımın 100'ün üzerinde maç yaptığı lig finalinde şampiyonluğa ulaşan takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.

Şampiyon takımlara ödüllerini Muggsy Bogues verecek.