Jota Silva Beşiktaş'ta Yeni Başlangıç Yapıyor

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiği 26 yaşındaki sağ kanat Jota Silva, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta çok iyi karşılandığına değinen Jota Silva, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kariyerimde atmak istediğim bir adımdı. Buradaki karşılanmam gerçekten inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama isteyemezdim. Beşiktaş'ın ilgisini duyduğumda her şey benim için çok netti. Bu fırsatı değerlendirmek istiyordum. Bunun kariyerimde doğru bir adım olduğunu düşündüm. Gelişmek ve büyümek için böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden ben ve bu süreçte yer alan herkes her şeyi hemen gerçekleştirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

'BU TEKLİFİ KABUL ETMEK ÇOK KOLAY OLDU'

Siyah-beyazlı ekipten gelen teklifi kabul etmenin çok kolay olduğuna değinen Silva, " Beşiktaş'ta oynamış kimseyle konuşmadım ama Türkiye'de oynamış bazı arkadaşlarımla konuştum ve hepsi bu kulübün benim için ideal olduğunu, kendimi evimde hissedeceğimi ve burada çok mutlu olacağımı söyledi. Bu yüzden bu teklifi kabul etmek çok kolay oldu" sözlerini sarf etti.

'BEN KAZANMA KONUSUNDA TAKINTILIYIM'

Her zaman kazanmak isteyen bir futbolcu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Sahaya çıktığımda hissedeceğim duyguları şimdi tarif etmek zor ama aklıma gelen tek şey, sahaya çıktığımda tüm kulübe aşık taraftarların sadece benim için değil, kulüp için de tezahürat yapması. Kesinlikle unutulmaz bir an olacak. Buradaki taraftarların tutkusunu iyi biliyorum ve tek söyleyebileceğim, eminim ki o anı kariyerim ve hayatım boyunca hatırlayacağım, unutulmaz bir an olacak. Büyük hedefler için savaşan kulüplerde oynamaya her zaman tutkuyla bağlıyım. Her zaman daha fazlasını isteyen, gelişmek ve kazanmak isteyen kulüpler. Ben kazanma konusunda takıntılıyım, Beşiktaş da aynı. Bu konuda ortak yanımız var. Hem bunun hem de taraftarların tutkusu, şehrin tutkusu, kulübü destekleyen herkesin sevgisi bu meydan okumayı kabul etmemde belirleyici oldu. Çok şey vaat etmeyi sevmem. Goller, asistler vaat etmeyeceğim. Ama sahada kulübün hedeflerine ulaşması için tüm gücümü vereceğime söz veriyorum. Yaptığı işe tutkulu, kararlı ve hırslı bir oyuncuyum. Her top için savaşırım, pes etmem ve kulübün hedeflerine ulaşmasına gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum. Burada çok mutlu olmak istiyorum. Asla vazgeçmeyen, sonuna kadar mücadele eden bir oyuncuyum. Bu özelliğimin kulübün başarısına maksimum katkı sağlamama çok yardımcı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Jota Silva sözlerini şu şekilde devam etti:

"Birçok iyi savunmacıya karşı oynadım. Gerçekten çok zorlu olanlar da vardı. Vitorio'da oynarken Porto maçında Pepe'ye karşı, Liverpool'daki Van Dijk'e, Manchester United'daki Dalot'a karşı oynadım. Rúben Dias'a karşı oynadım. Premier Lig gerçekten çok rekabetçi ve savunmacılar çok zorlu. Bu dört isim aklımda kaldı. Belki de Portekiz'in en alt liginde oynadığım yıl, beni hem oyuncu hem de insan olarak en çok şekillendiren yıldı. Az imkanla da çok şey yapılabileceğini, mutlu olmak için her şeye sahip olmanın gerekmediğini öğrendim. Sadece bir topla, arkadaşlarımla en alt ligde oynarken mutluydum, neredeyse hiç para kazanmıyordum, sadece hayalimi kovalayan bir çocuktum. Bu yüzden en alt ligde oynadığım o yıl beni çok büyüttü ve bugün olduğum kişi olmamı sağladı."

'SAKATLIK YÜZÜNDEN HİÇ MAÇ KAÇIRMADIM'

Sürekli hazır olmaya çalıştığını belirten Jota Silva, "Profesyonel olduğumdan beri sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmadım. Bununla gurur duyuyorum çünkü vücuduma çok iyi bakarım. Dinlenmeye, beslenmeye ve antrenmana çok önem veriyorum, kendimi maçlarda en iyisini vermek için en iyi şekilde hazırlıyorum. Tabii ki her şey bizim kontrolümüzde değil, sakatlıklar yaşanabilir ama sakatlıkları önlemek ve daha güçlü olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Sakatlık yüzünden maç kaçırmadan kariyer sürdürmek ve takıma her zaman yardımcı olabilmek harika bir durum. Bu yıl da farklı olmasını istemiyorum. Her maça, her antrenmana takıma yardım etmek için hazır olmak istiyorum" dedi.

Gol sevincinden bahseden 26 yaşındaki futbolcu, "Gol sevincimin özel bir anlamı yok. Espinho'da, Portekiz'in dördüncü liginde oynarken arkadaşlarımla Tottenham maçı izlerken Bergwijn'in yaptığı gol sevincini gördüm ve sonraki maçta gol atarsam aynısını yapacağımı söyledim. O günden beri kariyerim boyunca buna devam ettim ve artık bir nevi imzam oldu. Farklı bir gol sevinci yapmayı da seviyorum. Burada da sık sık tekrarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ritüellerinden bahseden yeni transfer Jota Silva, "Bazı batıl inançlarım var. Kariyerim boyunca yaptığım iki ritüelim var. Birincisi, her maç öncesi ısınmadan sonra beyaz bir havlunun üzerine rosario tesbihi koyup büyükannem için dua eder, beni ve takım arkadaşlarıma koruma dileğinde bulunurum. İyi bir sonuç almamız için Tanrı'dan yardım isterim. Ayrıca sahaya her zaman sağ ayağımla çıkarım. Bu iki alışkanlık maç günümün değişmezleridir" sözlerini sarf etti.

'İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARIP BURADA İYİ ZAMAN GEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

İstanbul ile ilgili de konuşan Silva, "Herkes bu şehir hakkında harika şeyler söylüyor, bu yüzden saha dışında da İstanbul'un tadını çıkarıp burada iyi zaman geçireceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON BÜYÜK İŞLER BAŞARMASINA, SAHADA EN İYİSİNİ YAPMASINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM'

Bireysel başarıdan daha çok takımın başarısını düşündüğünü belirten Silva, "İlk golümü hayal edersem, muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım. En büyük hedefim takıma hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak. Her zaman bireysel başarıdan çok takımı öne koyarım. Buradaki herkesin de aynı düşüncede olduğunu görüyorum. Hiç şüphesiz bir şekilde Beşiktaş'ın bu sezon büyük işler başarmasına, sahada en iyisini yapmasına katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Jota Silva sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Taraftarlara mesajım her zamanki gibi ama özellikle belirtmek istiyorum ki her maçta, her anda gösterdikleri tutkuyu sürdürsünler. Bize verdikleri destekle sanki sahada bir kişi fazlaymışız gibi hissettiriyorlar. Bu desteği sahada hissetmek için sabırsızlanıyorum."