Joshua King resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul'a getirdiği Norveçli forvet Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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