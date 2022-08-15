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Joshua King ilk golünü kaydetti

Joshua King ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. King ayrıca Enner Valencia'nın attığı 2. golde de gol pasını veren isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Joshua King takımı adına ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında Ferdi'nin pasına hareketlenen King, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Maçın 58. dakikasında ise Enner Valencia'nın attığı golde pası veren Joshua King, müsabakayı 1 gol 1 asistle tamamlarken, 78. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Enner Valencia Joshua King Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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