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Joshua King: İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum

Joshua King: İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydeden King, "İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Kırmızı kartın ardından baskıyı sürdürdük ve oyunu rakibe kabul ettirdik. Tek bir hayal kırıklığım var; ben, Emre ve Valencia bugün her birimiz 3'er gol atabilirdik. Birçok pozisyon oldu ama değerlendiremedik. İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum" dedi.

"GENİŞ KADROYA İNANAN BİRİSİYİM"

Gol hedefi olup olmadığı konusunda sorulan soruya King, "Açıkçası maç maç devam ediyorum. Elbette kendime göre gol hedefim var ama bunu söylemek istemiyorum. Her forvet oyuncusu gol atıp katkı sağlamak ister. Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sezon içinde sakatlıklar da olacak. Rekabeti çok değerli buluyorum, geniş kadroya inanan birisiyim. Sezon içinde herkese ihtiyaç olacak. Rekabetin takım için pozitif olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde derinlikli bir kadroya sahip olmak çok önemli. Geçen hafta Ümraniyespor maçında bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Bugün için çok mutluyum ve şimdi perşembe günkü maça odaklanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Joshua King Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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