Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı. Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King'i İstanbul'a getiriyor. Prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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