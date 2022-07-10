Josef de Souza: Taraftarımıza geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, bu sezon yaşatacağız (YENİDEN)

"Kariyerimde bu kadar çok çalıştığımızı hatırlamıyorum"

"Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Ali DANAŞ / BAD HARING-AVUSTURYA,- Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, "Geçen sene ne kadar başarısız olsak da taraftarlarımız stadyumu sürekli doldurdu. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

"Bizi desteklemelerini istiyorum. Zaten bu konuda onlara hiçbir şey diyemiyorum, inanılmazlar. Geçen sene ne kadar başarısız olsak da stadyumu sürekli doldurdular. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Bu sene şundan emin olsunlar kendi adıma da takımım adına da söylüyorum. Sahada savaşan, her şeyini veren bir Beşiktaş görecekler. Bu yüzden bu sene bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Onlar için savaşacağız."