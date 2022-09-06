Josef de Souza, PFDK'ya sevk edildi Spor Haberleri Beşiktaşlı Josef de Souza, Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaşlı Josef de Souza, Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle ev sahibin ekibin PFDK'ya sevkine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Eylül 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı: "1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 02.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 03.09.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 03.09.2022 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 04.09.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi SUAT MADEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca, "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü BİRTAN GÜNER'in aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 6- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.09.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş-GAZİANTEP FUTBOLKULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Josef de Souza Ankaragücü Futbol Spor Haberler

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