Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı - Haberler

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Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

- Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ile eşi Danielle, Kasımpaşa mahalle muhtarı Ferruh Bora ve siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı. Aileleri ziyaret eden Josef, sosyal medya hesabından, "Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor" cümlelerine yer verdi.

Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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