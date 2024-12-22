Jose Mourinho Yarın Safra Kesesinden Operasyon Geçecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi sorunu nedeniyle yarın yurt dışında operasyon geçirecek. Ancak Mourinho, 27 Aralık Cuma günü antrenmanda takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek.
Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak. - İSTANBUL