Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Sevilla ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi finalinde hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 4 maç men cezası aldı. Ayrıca Roma Kulübü de taraftarlarının neden olduğu olaylar yüzünden bir deplasman maçını taraftarından yoksun oynama ve para cezası aldı.