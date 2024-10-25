Üye Girişi
Haberler

Jose Mourinho Manchester United Maçında Kırmızı Kart Gördü

Jose Mourinho Manchester United Maçında Kırmızı Kart Gördü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel'e ceza sahasında yapılan mücadele sonrası yedek kulübesi ve teknik heyet penaltı bekledi. Hakem Clement Turpin, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölüme gelerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Güncel Futbol Spor

Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.