Jose Mourinho Manchester United Maçında Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Maç 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel'e ceza sahasında yapılan mücadele sonrası yedek kulübesi ve teknik heyet penaltı bekledi. Hakem Clement Turpin, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölüme gelerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL