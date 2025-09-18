Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gitmem bir hata ama pişman değilim

Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmesini hata olarak değerlendirerek sarı-lacivertli kulüpteki son günune kadar elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, imza sonrası basın toplantısında, 25 yıl sonra Portekiz ekibine katılarak kendi seviyesine döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe'ye gitmekle yanlış karar verdiğini ama pişman olmadığını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı "Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük yapmak. Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir karar verdim ama pişman değilim. Ancak neyi iyi neyi kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe'de teknik direk olarak görev yaptığı dönemde Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda, Portekiz temsilcisinin 10 kişi kalmasına rağmen turu atlamasından övgüyle bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Benfica'nın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 yenilmesine atıfta bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Her zaman kazanamayacağız ama iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz. İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika bir kişi eksik oynayıp olumlu bir sonuç almayı başaran Benfica, işte kendimi özdeşleştirdiğim Benfica budur." dedi.

Bu arada deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Mario Branco ile Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.