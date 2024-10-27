Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Kazandığı Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Jose Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Salı günü sizler için önemli bir gün. Burada yaşayan, buraya aşık bir insan olarak sizleri tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİR FUTBOL MAÇI VE ONU KAZANMAK İSTİYORUZ'

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben Fenerbahçe'yim. Dolayısıyla Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa adapte olmam gerekiyor. Roma ile Trabzon'da oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim ve farklı olduğunu biliyorum. Oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen sene orada ne olduğunu düşünmüyorum. Bir futbol maçı ve onu kazanmak istiyoruz. Umarım bugünkü gibi iyi bir hakem olur. Son oynadığımız deplasman maçındaki hakem gibi olmaz" sözlerini kullandı.

'İLK 11'DE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK'

Bodrum FK maçının ilk 11'inde yaptığı değişikliklerden bahseden Jose Mourinho, "Herkes oynamak istiyor ve antrenmanda gösterdikleri performansla oynamayı hak ediyor. Bugün kadroda olmayan Samet, genç Yusuf ve Ertuğrul da buna dahil. Bugün ilk 11'de değişiklikler yaptık. Bu bir hediye değildi, biz Bodrum'u analiz ettik ve buna karar verdik. Sebastian ve Tadic'in inanılmaz bir yükü vardı. Sahaya taze ayaklar sürmek istedim. Bugün Fenerbahçe kazanmayı hak eden taraftı. Sonuç daha farklı olabilirdi. Tabii ki 3 puanı aldığımız için mutluyum. İrfan ve Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" dedi.

'BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR'

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde çıkacak olan sonucun kendileri için fark etmediğini söyleyen Mourinho, "Stadyuma gitmeyeceğim. Yarınki maçta çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak. Bizim için fark etmiyor. Biz maçımızı kazandık" şeklinde konuştu.

'HEM PERŞEMBE HEM PAZAR GÜNÜ MAÇ OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Takımda yorgunluklar olduğunu ve perşembe ile pazar günü maç oynamanın kolay olmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk daha yavaş düşünmeye sebep olabiliyor. Yarın oynayacak rakiplerimizde bu daha farklı olabilir. Bugün Amrabat'ı örnek verebilirim. Hem perşembe hem pazar günü oynamak kolay değil" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ İYİ BİR HAKEM'

Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'in iyi bir hakem olduğunu aktaran Jose Mourinho,"Bu hakeme bağlı, hakemin kim olduğuna bağlı. Türkiye'de de bazı hakemler kaliteliler. Avrupa'da da kaliteli hakemler var. Bu kıyası yapmak istemiyorum. Ben kendi maçıma odaklanıyorum. Bugünkü hakem de iyi bir performans sergiledi. Kendisi iyi bir hakem" diyerek sözlerini tamamladı.