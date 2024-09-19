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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile İlk Derbisine Çıkıyor

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile İlk Derbisine Çıkıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisine çıkacak. Mourinho, kariyerinde birçok büyük derbide ve saygın rekabetlerde deneyim kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisine çıkacak. 61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 7 farklı takımla dünyanın önemli rekabetlerinde büyük maç heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle sezon ilk derbi maçına çıkacak. Sezon başında takımın başına geçen Mourinho, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı.

Mourinho'nun büyük maç tecrübeleri

Jose Mourinho, teknik direktör olarak görev yaptığı Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da birçok büyük maçta kulübede yer aldı. Portekiz'deki yıllarında Benfica - Sporting Lizbon derbisinin yanı sıra Porto - Benfica ve Porto - Sporting Lizbon rekabetlerine de çıktı.

İngiltere'de iki farklı dönemde Chelsea'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, daha sonra Manchester United ve Tottenham kulüplerinde görev yaptı. Mourinho, Londra ve Manchester derbilerinde rakiplerine büyük üstünlük kurdu. İngiltere'nin en büyük rekabetlerinden Manchester United - Liverpool karşılaşmalarında ise 4 kez boy gösterdi.

İtalya'da 2.5 sezon Roma, 2 sezon da Inter'de görev yapan başarılı teknik adam; Inter - Milan ve Roma - Lazio derbilerine çıktı. 'Derby d'Italia'da ise Juventus'a karşı 5 kez rakip oldu.

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı İspanya macerasında Atletico Madrid'e karşı da büyük üstünlük kurdu. Bu süreçte Barcelona ile oynanan 'El Clasico' heyecanı da yaşayan Portekizli teknik direktör, La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 kez rakip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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