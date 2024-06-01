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Jose Mourinho: Fenerbahçe ile ilgili henüz kesinleşmedi

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı. Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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