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Jose Mourinho Fenerbahçe ile Görüşmelere Başladı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek.

Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Güncel Haberler

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