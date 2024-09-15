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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Kadrosu ve Derbi Hazırlıkları Üzerine Açıklamalar

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa galibiyetinin ardından takımın kadrosu hakkında bilgi vererek derbi hazırlıklarına dair düşüncelerini paylaştı. Milli aralar ve oyuncu yorgunluğu konularına da değinirken, elindeki kadrodan memnun olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye hazırlanmak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlama için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları oldu. Hafta içi oynayacakları maç iç sahada. Bir problem olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ ARALAR HER ZAMAN ZORDUR'

Milli araların zor olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları milli takım olur. Milli takımdan bazı oyuncular yorgun dönebiliyor. Mesela Edin Dzeko, 3 günde 2 tane 90 dakika oynadı. Milli aralar sonrası en önemli şey 3 puanı almaktır" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.

'HENÜZ DERBİ MAÇI DÜŞÜNMEDİM'

Dün Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, "Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim" dedi.

'KULÜBÜMÜZ BANA İYİ BİR KADRO KURDU'

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, "Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmak denebilir. Takımınızda kimler yorgun olduğunu bilmeniz gerekir. Mesela Maximin bugün daha patlayıcı ve daha hızlıydı. Dzeko, 2 maç oynadı ama En Nesyri 2 maçta kulübedeydi. Mert Müldür de 2 maç oynamıştı ama Samuel sakat olduğu için oynayabildiği kadar oynattık. Bugün takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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