- Jose Mourinho : "Bugün harika oynadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho :

" Manchester United'a karşı oynadığınız futbolu ligde oynarsanız her maçı kazanırız"

"Doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz"

"Takımım tebriği hak ediyor"

"1 puan aldıkları için mutlulardır"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında harika oynadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United ile karşılaşırken sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarda yer almayan takımlarda olmak. Bugün harika oynadık. Bizden üst seviyede olan bir takıma karşı" diye konuştu.

"Manchester United'a karşı oynadığınız futbolu ligde oynarsanız her maçı kazanırız"

Samsunspor maçında mahkum oynadıkları ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Takım 2-1 öne geçtikten sonra çok fazla pozisyon üretmeye devam ediyorduk. Sonrasında 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Maçın gidişatı ve duygusunu değiştirdi. Son dakika yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Başka bir takım yese iptal olurdu. Belki Türk basını bugün mutlu değildir ama ben çok mutluyum. Manchester United'a karşı demek ki çok iyi oynamışız. Sizden üst seviyede olan Manchester United'a karşı oynadığınız futbolu ligde oynarsanız her maçı kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz"

İngiliz ekibine karşı oyunlarını değerlendiren Mourinho, "Avrupa Ligi'nde 3 maçta gayet iyi performans sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Çünkü Türk takımlarından çok daha iyi bir takıma karşı oynadık. Bizler doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz. Türkiye liginde Onana'nın yaptığı kurtarışları yapabilen veya Garnacho ve Rashford gibi kanatlar göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu baz almamız gerekiyor. İki gün sonra maç oynayacağız, hedefimiz puanlar almak" şeklinde konuştu.

"Takımım tebriği hak ediyor"

Kaleci Andre Onana'nın performansı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "İki tane harika kurtarıştı. Maç içerisinde en iyi dönemimizdi. Önemli anlardı. Bizim kalecimize baktığınız zaman kalecimiz bu kurtarışları yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Takımımızın oynadığı futboldan memnunum. Neden Manchester United dominant taraf değildi. Çünkü rakip iyiydi. O yüzden takımım tebriği hak ediyor" dedi.

Kırmızı kart gördüğü penaltı pozisyonu hakkında konuşmayı tercih etmediğini belirten Mourinho, Sevilla ile oynanan finalden beri durumun bu şekilde olduğunu söyledi.

"Cenk Tosun için çok üzgünüm"

Youssef En-Nesyri'nin performansıyla ilgili gelen soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

"Bireysel performans değil, kolektif performans önemli. O da bu oyununu parçasıydı. İki gol atmalıydı, o şans vardı. Kendisi geliyor. Cenk Tosun için üzgünüm. Kendisi harika çalışıyor. Onu oynatamıyorum. Cenk'in ne kadar iyi onadığını unutuyorum. Forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum. Ama bu formayı giyecekleri zaman gelecek."

"1 puan aldıkları için mutlulardır"

Erik ten Hag'ın 4 atak oyuncusu ile oynamak istemediği hatırlatılan Mourinho, "Açıkçası sizlerin ne düşündünüzü tahmin edebiliyorum. 3 maç sonunda 3 puandalar. Ancak 8 maç formatında 2 maç kazanırlarsa 9 puan edecek. Buradan aldıkları 1 puan pozitif. Bizim gibi zor bi takıma karşı oynadılar. Zirkzee ile başladılar. Daha sonra Hojlund oyuna girdi. Zirkzee ve Hojlund, benim çalıştığım dönemde İtalya'da oynayan oyuncular. Mazroui'nin oynadığı pozizyon sizi şaşırtmış olabilir ama Amrabat bana söylemişti. Stoperlere baskı yapabilecek iyi bi kapasiteye sahip. Son bölümde ön bölüme taze oyuncular koydular. 1 puan aldıkları için mutlulardır. Bana maçtan önce sorsaydınız farklı söyleyebilirdim ancak şimdi mutsuzum. Takım olrak iyi mücadele sergiledik. Onlar adına 1 puan iyidir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.