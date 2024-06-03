Jose Mourinho: Benim başarmak istediğim şey, 99 puan toplayamasam da şampiyon olmak

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Başkan Ali Koç, "Fenerbahçemizin geleceğe daha güvenle bakacağı yeni sezona ilk adımımızı attık. Jose Mourinho'ya 'hoş geldin Fenerbahçe'ye' dedik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kendisine müthiş bir hoş geldin kutlaması yaptık. Hocamız da böylesi bir kutlama yaşamadığını dile getirdi" diye konuştu.

"HAYAL SATMIYORUZ, GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "Mourinho ile anlaştım" sözünün hatırlatılması üzerine ise Koç, "Hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 yıldır yaptığımız transferlerle ilgili haber sızdırmadık. Burada da aynı şey oldu. Sayın Aziz Yıldırım 'anlaştım' dedi. Gerçeği böyle değildi. Son 2 senedir yaptığımız transferlerde göreceksiniz daha hızlı hareket ediyoruz. Bu çerçevede sayın Branco'nun yeni sezon planlamaları sonucunda yaptığı çalışmaların sonucudur bu masada oturuyor olmamız" şeklinde konuştu.

"SIRF POPÜLİST OLMAK İÇİN BOŞ VAATLERDE BULUNMAYACAĞIZ"

Hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesinde bir transfer açıklamayı düşünmediklerini söyleyen Koç, "2 senedir Finansal Fair-Play prangalarından kurtulduk. Finansal durumumuz daha iyiye gitti. Geçen sene Tadic, Dzeko, Szymanski, Cengiz Ünder gibi transferleri yapmamızın sebebi manevra alanımızın genişlemiş olması. Bunu finansal gücümüz daha sağlıklı olduğu için yapabildik. Şampiyonluk sözü vermekle şampiyon olunmuyor. Ben şu sözü verdim. Şampiyonluk sözü vermeyi gerektirmeyecek takviyelerimiz olacak dedim. Hocamızla bu konuların toplantısını yapacağız. Sırf popülist olmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Biz anlaştık dersek anlaşırız. Cumartesi gününe 3-5 oy daha fazla almak için bitmemiş bir transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanacaksak da kazanmayalım. Mario'nun çalışmaları ve hocanın da profil beklentileri var. Muhtemelen cumartesi gününe büyük bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular da var. Fenerbahçe bir cazibe imkanı haline geldi. En sağlıklı şekilde ve hocamızın beklentisi doğrultusunda transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCA SAHAYA VE TAKIMA ODAKLANMAK İSTİYORUZ"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin kendisine çok şey katacağını söylediğini belirten Koç, "Hocamız bu süreç içerisinde en çok Mario'nun yaptığı sunumdan etkilendi. Çünkü hoca sahaya ve takıma odaklanmak istiyoruz. Futbol dışındaki operasyonlara vakit harcamak istemiyor. Uyum içerisinde çalışabileceği bir sportif direktör olması ona bir huzur verdi. Her şeyden önemlisi tabii ki Fenerbahçe. Tarihi, taraftar potansiyeli, beklentisi ve uzun yıllardır beklediğimiz şampiyonluk… Bunlar da onu tetikledi. Hocamız 'Fenerbahçe bana çok şey katacak' dedi. 'Nasıl olacak' dedim. Buraya gelip şampiyon olursam benim için yeterli değil, yıllar sonra buraya arka arkaya kupalar getirip Avrupa'nın ilk 2 turnuvasında başarılar elde edersem Jose Mourinho o tılsımı ve kazanan karakterini oraya da uyguladı' diyecekler" açıklamasında bulundu.

"MOURINHO FENERBAHÇE'YE PARA İÇİN GELSEYDİ SUUDİ ARABİSTAN'DA YA DA BAŞKA BİR TÜRK TAKIMINDA OLURDU"

Jose Mourinho'yu sundukları vizyon ve proje ile ikna ettiklerini söyleyen Ali Koç, "Ben 6 senedir yalanla mücadele ediyorum. Sayın Mourinho Fenerbahçe'ye para için gelseydi Suudi Arabistan'da ya da başka bir Türk takımında olurdu. Bizim sunduğumuz vizyon, beraber başarmak istediklerimiz onun daha aklına yattı ki daha uygun şartlarda bizim teklifimizi kabul etti. Biz ligimiz bitmeden kimseye teklif yapamayız dedik. Onlar da bizim teklifimizi bekledi. Kimyamız uydu ve hocamız buraya geldi. Yarın kendisi ülkesine dönecek. Mario'nun da tatil yapması gerekecek. İnşallah kadro planlamasının bir kısmını yaz kampı öncesi ya da sırasında, diğer bir kısmını da bir yola sokup turnuvalar başlamadan buraya getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

JOSE MOURINHO: DÜN BURAYA GELEN TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Dün gerçekleştirilen imza törenine vurgu yaparak sözlerine başlayan Jose Mourinho, "Başkanımızın sözlerine katılıyorum. Dün buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şu anda ortada oturuyorum. Başkanla bunun şakasını yaptık. Eskiden ben 'Ben Mourinho'yum' diyordum ama şimdi 'Ben Fenerbahçe antrenörüyüm' diyerek kendimi tanımlandırmak istiyorum" dedi.

"BENİMLE İLK İLETİŞİME GEÇEN MARIO BRANCO'YDU"

Fenerbahçe'ye geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Benimle ilk iletişime geçen Mario Branco'ydu. Benim buraya gelmemdeki ilgimi tetikleyen şey bu oldu. Ben transferlerle alakalı bir şey söylemedim. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler özelinde değil profiller üzerinde konuştuk. Geçmiş kulüplerimde çalıştığım oyuncularla alakalı bir ilgim olmadı. Bu Roma için de geçerli. Şu anda acele etmenin ve duygusal davranmanın zamanı değil. Ben boşta olan bir teknik direktördüm. Kimseden sözleşmeyi imzalamam için onay almadım. Benim ailem var. Aileme danışırım. Özel dostlarım ve menajerim var. Fikirlerini alırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la da bir görüşmemiz oldu ama kendisinden bir onay almadım" diye konuştu.

"KONTRATI FENERBAHÇE İLE İMZALADIM"

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda yaşanabilecek süreçle ilgili gelen bir soruya ise Portekizli teknik direktör şöyle cevap verdi:

"2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ben kontratı Fenerbahçe ile imzaladım. Benim için istikrar ve proje çok önemliydi. 2 günde şunu temin edebilirim ki her şey üst düzey. Ben büyük takımlarda çalıştım ve görmüş olduğum seviye çok iyi. Gelecek haftalar bizim için kolay olmayacak. Oyuncularımızın büyük bir kısmı Avrupa şampiyonasında olacak. 2 hafta içerisinde çalışmalara başlamamız ve takımımızı Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Ben başkanımız ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım."

"EĞER FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI SAVUNMAM VE SESİMİ YÜKSELTMEM GEREKİRSE BUNU İKİ KERE DÜŞÜNMEM"

Fenerbahçe'yi uzun süredir takip ettiğini ifade eden Mourinho, "Portekiz'de Türkiye Ligi'nde haftada iki maç canlı yayınlanıyor. Ben Fenerbahçe ile iletişime geçmeden de ligi takip ediyordum. Benim iyi ve kötü şeylerim vardır. İyi-kötü diyebileceğim şey ise gittiğim yerdeki ilginin artıyor olması. Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek. Temelde buraya Fenerbahçe için geldim. Buradaki seviyenin yükselmesini istiyorum. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmam ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem" şeklinde konuştu.

"KISA SÜREDE BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEK KOLAY OLMAYACAK"

Oyun felsefesi ve transfer politikası hakkında da açıklamalarda bulunan Mourinho, "Öncelikle İsmail Kartal için en iyisini diliyorum. Yapmış oldukları için kendisine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezon için benim yorum yapmam etik olmaz. Ben oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Onların yüzüne direkt konuşmayı severim. Onların düşünceleri benim için önemli. Ben yeni geldim ve takımı görmem için zamana ihtiyacım var. Yeni sezona 22-23 Haziran'da başlayacağız gibi gözüküyor. 8 oyuncumuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olacak. Kısa sürede bir şey değiştirmek kolay olmayacak. Başkanımız ve Mario takımı geliştirmek için istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için güçlü bir kadro kuracağız" şeklinde konuştu.

"SIFIR SÖZ VERİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı hedeflediklerini söyleyen Jose Mourinho, "0 söz veriyorum. Şunun sözünü verebilirim ki, tutku ve bağlılık. Bu forma artık benim derim demiştim. Bu, benim mantalitemi gösteren bir şey. Ana hedefimiz, ligi kazanmak. Diğer 3 takıma da saygı duyuyoruz. İnsanlar büyük düşünüyorlar. Ben Avrupa'da 6 final oynadım 5 tanesini kazandım. Umarım yeni formatıyla gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz. Avrupa Ligi büyük şeyler başarabilmek daha fazla şans tanıyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak" dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN NEYİ HAYAL ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Konfor alanında olmak istemediğini ve hırslı bir yapıya sahip olduğu için Fenerbahçe'ye geldiğini aktaran Jose Mourinho şunları söyledi:

"Bana sunulan bu belge doğru. Bu işin doğasına biraz aykırı. Görüşme aşamasında teknik direktörler kendi projelerini aktarmak ister. Bu sefer biraz ters oldu. Kulüp bana projelerinden bahsetti. Buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Bana sunulan bir proje ve gösterilen seviye beni etkiledi. İkinci seviye ise hırs. Hırs nedir? Benim evim Londra'da. Londra'da bir takım çalıştırmak mıdır hırs? Herkes benim İtalya'yı ne kadar sevdiğimi biliyor. İtalya'da 5'inci, 6'ncı sırada bir takımı alıp Avrupa kupalarına götürmek midir hırs? Benim için hırs her maçı kazanmak için oynamaktır. Şampiyon olmak için her maçı kazanmanız gerekiyor. Ben taraftarlarımızın neyi hayal ettiğini biliyorum. Ben konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsa yarın antrenmanlara başlayıp haftaya ilk maçımızı oynamak isterdim."

"BİZ BİRLİKTE KAZANIP BİRLİKTE KAYBEDİYORUZ"

Taraftarların kendilerine inanmayı ve destek olmayı hiç bırakmaması gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz. Sakin olması gereken başkan, direktör ve teknik direktör. Taraftarların çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üzerinde baskı yaratması gerekiyor. Ben tutkuyu hissetmek isterim. Bize güvenmeyi hiç bırakmasınlar. Saha içerisinde bizimle birlikte mücadele etsinler. Biz birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Kaybettiğimizden daha çok maç kazanırız umarım. Bakarsınız son dakikada attığımız bir golden sonra taraftarlarımıza koşup bu golü kutlarım çünkü hala koşabiliyorum" dedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oluşan puan tablosuna değinen Mourinho, "Bence bir takımın 99 puan alması, diğer takımın 102 puan alması iyi bir durum değil. Diğer takımlarla aradaki fark iyi değil. Umarım lig daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerektiğini düşünüyorum. Ligin gelişmesi için herkes için iyidir. Benim başarmak istediğim şey, 99 puan toplayamasam da şampiyon olmak" diye konuştu.

"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"

Transfer çalışmaları ve teknik ekibi hakkında bilgiler veren Mourinho, "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir. Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor. Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz. Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.

MARIO BRANCO: MOURINHO İLE KONUŞAN İLK KİŞİ BENİM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasıyla ilgili yaşanan süreci, "Ben bu kulübe en iyi çözümleri sunmak için para kazanıyorum. En iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri sağlamak için buradayım. Kronolojiden bağımsız olarak söylüyorum ki Mourinho 2 yıl boyunca teknik direktörümüz. Size net olarak şunu söylemeliyim ki en azından bu sezon için Mourinho için konuşan ilk kişi benim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Beni ilgilendiren kısım, sportif kısım. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden birinin ilgisini çekmeyi başardık. Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor" şeklinde açıkladı.

"TRANSFER ŞAMPİYONU OLMAK İSTEMİYORUM"

Mario Branco, yaz döneminin çeşitli sebeplerden dolayı kendileri adına çok yoğun geçeceğini belirterek, "Ben transfer şampiyonu olmak istemiyorum. Ben mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Biz geçen yaz transfer konusunda iyi iş çıkardık. Ben sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir iş yaptık. Takım hem performans hem de istatistik anlamında iyi iş çıkardı. Geliştirecek çok fazla noktamız var ve bunu yapacağız. İstikrar istiyoruz. Nasıl takımı daha fazla güçlendirebiliriz, buna odaklanacağız. Transfer pazarında hocamızın profiline uygun oyuncuları biliyoruz. Şu anda kulübümüz için özel bir dönemden geçiyoruz. Pazartesi gününden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. Şampiyonlar Ligi bizim için çok büyük bir hedef. Dinamik olmamız gerekiyor. Başkanımıza göstermiş olduğu yönetim tarzı için teşekkür ediyorum. Bu sayede teknik direktörümüzün istediği şekilde transfer pazarına girebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"HOCAMIZA 'ARKANDA BİR ÜLKE OLACAK' DEDİM"

Mario Branco, Jose Mourinho'yu ikna sürecinde yaptığı sunumla ilgili de detaylar paylaştı. Fenerbahçe'nin taraftarlarına vurgu yapan Branco, "Hocamızla görüşürken ona sunduğumuz projede bunun takım işi olduğunu söyledim. Bize Samandıra'da destek olan çok kişi oldu. Ben bir yabancıyım, kendisi de yabancı. Bizler neyin bizi tetiklediğini çok iyi biliyoruz. Hocamıza 'arkanda bir ülke olacak' dedim. 35 milyon taraftarı var. Portekiz'de 10 milyon insan var. Gülebilirsiniz ama bu büyük bir etki. Fenerbahçe'nin kendisinden çok daha küçük ülkeler var. Hocamıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum sözlerime güvendiği için. Bu sözleri gerçekleştirmek bize, size bağlı" diye konuştu.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI OLAN OYUNCULAR GETİRMELİYİZ"

Transfer döneminde izleyecekleri politikayla ilgili de düşüncelerini paylaşan Branco, "Kalitenin yaşı yoktur. Şunu anlamamız gerekiyor, gerçekçi olmalıyız. Kazanma alışkanlığı olan oyuncular getirmeliyiz. Bu parametreyi genç oyuncularla birleştirirsek çok güzel olur. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda bir kere kazanmak kolaydır ve biz arka arkaya kazanmak istiyoruz. Gelecek yıl benim Türkiye'deki 3'üncü sezonum olacak ve yabancı kuralı 3'üncü kez değişmiş olacak" açıklamasında bulundu.