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Jose Mourinho: Amacımız milyonlarca Fenerbahçeli taraftara uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp olarak taraftarlara mutluluk verme amacında olduklarını söyledi. Mourinho, yeni sezon öncesi çalışmaların zorluğuna rağmen takımın en iyi şekilde hazırlandığını belirtti. Ayrıca, Türk Milli Takımı'ndaki oyuncuların dönüş sürecinin yavaş olduğunu ve transfer pazarında ihtiyaçlarını bildiklerini ifade etti.

Jose Mourinho : Amacımız milyonlarca Fenerbahçeli taraftara uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek

Sezer AFŞAR / Bad Waltersdorf – Avusturya, – Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kendimi mutlu çok mutlu ve motive hissediyorum. Kendimi hiç olmadığı kadar motive hissediyorum. Amacımız kulüp olarak bu tutkuya en iyi şekilde karşılık vermek; milyonlarca Fenerbahçeli taraftara uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek" dedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında idmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına takımın yarısıyla başlayabildiklerini belirten Portekizli teknik adam, "Kendimi mutlu çok mutlu ve motive hissediyorum. Kendimi hiç olmadığı kadar motive hissediyorum. Tabii ki kolay değil şu anda içinde bulunduğumuz şartlar. Pek çok oyuncumuz milli takımlarındaydı. Dolayısıyla işler bizim için kolay değil. İki hafta içinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turları başlayacak. Bizler çalışmalarımız elimizde olan oyuncularla en iyi şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ MİLYONLARCA FENERBAHÇELİ TARAFTARA UZUN SÜREDİR BEKLEDİKLERİ MUTLULUKLARI VERMEK"

Sarı-lacivertli kulüpte çok iyi karşılandığının altını çizen 61 yaşındaki teknik direktör, "Kariyerimde her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Burada da çok güzel bir yapıyla, çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Burada da daha önce pek çok Portekizli teknik adam çalıştı. Sorumluluklarımı biliyorum. Kulübün şartları çok iyi. Çok iyi bir sportif direktörümüz var. Kendisi iki senedir burada. Amacımız kulüp olarak bu tutkuya en iyi şekilde karşılık vermek; milyonlarca Fenerbahçeli taraftara uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ KULÜBÜN GERİYE GİTMESİNİ İSTEMİYOR"

Mourinho, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanımız aslında yaklaşımı konusunda direkt bir şekilde mesajını verdi. Kulübün gelişmesini istiyor. Kulübün geriye gitmesini istemiyor. Kulübün gelişmesi demek de en iyi oyuncuları satmamak ve elimizde tutmak. Bu konuda kendisi gerekli şekilde mesajını verdi."

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkelerinin formasını giyen oyuncuların yavaş yavaş takıma dahil olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için şu an en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi ki bu hızlı bir şekilde olacak değil. Yavaş yavaş olacak. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacaklar. Çağlar Söyüncü ilk kez topla çalışmalara başlayacak. Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularımız tatillerine henüz bugün başladılar. Tadic çarşamba günü dönüyor. Şu an yaşadığımız en büyük zorluk bu. Tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı. Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkardığı için bu durumdayız. Benim için bu anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz, nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmamız bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano ile ilk maçımızda en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta evimizde taraftarlarımız o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaktır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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