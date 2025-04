Jose Morais'tan Mourinho'ya Destek Açıklaması

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmasını istediğiyle ilgili söylediği sözlerine açıklık getirerek, "Her arkadaşınızın kazanmasını istersiniz. O lafı söylerken kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kazanması yönünde temennide bulunmuştum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0'lık skorla kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "İyi hazırlandık. Maç beklediğimiz gibiydi, yoğun başladı. Buna rağmen oyuncularım efor sarf etti. İlk 20 dakika savunmada oyunu tutmayı başardığımızı düşünüyorum. Takımım oyunu kontrol etti diyebilirim. 29. dakikada duran toptan yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Bu da detayları gösteren bir durum. İlk golü yedikten sonra oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık, ofansif olarak geçişler aradık. Galatasaray bu durumda uyanık kaldı, çok fazla geçişlere izin vermediler. Bir-iki pozisyon yakalayabilirdik. Galatasaray bu duruma izin vermedi. İkinci yarıda orta sahayı kalabalıklaştırmak istedik. Galatasaray'ın etkili geçişlerini durdurmaya çalışacaktık. Ofansif olarak takım etkili değildi. İkinci golü de duran top sonrası kalemizde gördük. Genel olarak sonucun Galatasaray adına adil olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum, iyi karakter gösterdi. 50 bin taraftarın önünde kolay değil. Diogo'nun çok fazla çalışması gerekti. Birçok fantastik kurtarışa imza attı. Bu da aslında maçın özeti gibiydi. Kelecimiz Diogo'yu özellikle tebrik ederim. Maçın adamı seçecek olsam muhtemelen Diogo olurdu" diye konuştu.

"Arkadaşlarınızın başarılı olmasını istersiniz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yakınlığından dolayı Galatasaray maçına daha farklı motivasyonla çıkacağı yönünde yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Morais, "Her maça aynı motivasyonla hazırlanıyorum. Benim için kimse karşı oynadığımızın önemi yok. Ben profesyonel bir hocayım. Her maça kazanmak için çıkıyorum. Bu bazen mümkün olmuyor. Fenerbahçe maçıyla ilgili o maçta ben Rüzgar ile oynamak zorunda kaldım, 18 yaşında, profesyonel maçı olmayan bir oyuncumuz. Oyucularıma güveniyorum. O maçtan bir maç önce as kalecimiz Diogo sarı kart gördüğünde hakeme gidip, sarı kart gösterin demedim. Pozisyon gereği sarı gördü. İkinci kalecimiz Gökhan o dönemde de sakattı, bugün hala forma giyemiyor. 3. kalecimiz Kerem, 3 gün önce antrenmanda omzundan sakatlandı. O nedenle 4. kalecimiz 18 yaşındaki kaleci Rüzgar, kariyerindeki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Bugün bile Ege'yi oynattım. Puskas forma giymedi, Okita oynadı. Görev verdiğim her oyuncuya güvendiğim için oynatıyorum. 2016 yılında da Türkiye'deydim, Antalyaspor'u çalıştırıyordum. O dönemde Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynuyordu. Inter'de birlikte çalıştığım bir oyuncu. Galatasaray'ın, Avrupa maçlarını kazanması için dua ettim, tezahürat yaptım diyebilirim. Çünkü Sneijder, benim arkadaşım. Her arkadaşınızın kazanmasını istersiniz. O lafı söylerken kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kazanması yönünde temennide bulunmuştum. Morata'yı uzun yıllardır tanıyorum. O kazandığı zaman da mutlu oluyorum. Bu olaya bu şekilde bakarsak daha iyi değerlendirilebilir diyebilirim. Burada oturan herkes kadar ben de dürüst olduğumu söyleyebilirim. Hiçbir soruya cevap vermekten kaçınmam. Gomis ile de Al-Hilal'de birlikte çalıştım. Orada şampiyonluk yaşadık. Sonrasında Galatasaray'da geldi, Galatasaray'ın kazanmasını istiyordum. Çok sevdiğim biri. Onun başarılı olması isterim. O lafı söylediğimde çok fazla bir anlam yükleyerek söylediğim bir şey değildi. Kimseyi provoke etmek istemem. Herkese saygı duyarım. Herkes saygıyı hak ediyor. Olayı bu tarz bir yere gelmesi beni üzdü. Örneğin Beşiktaş'ta birçok Portekizli futbolcu var. Beşiktaş'ın da maçlarını kazanmasını isterim. Çünkü tanıdığım, sevdiğim insanlar orada oynuyor. Arkadaşlarınızın başarılı olmasını istersiniz. Olaya böyle bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL