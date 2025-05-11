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Jose Morais: "3 puan alabilirdik"

Jose Morais:
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, kalan 3 maça odaklanacaklarını belirtti. Morais, karşılaşmanın son anındaki net pozisyonun önemli olduğunu ve 3 puan alabileceklerini ifade etti.

- Jose Morais: "3 puan alabilirdik"

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais:

"Kalan maçlarımıza odaklanacağız"

"Önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

SİVAS - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın son anında en net pozisyonu yakaladık, 3 puanı alabilirdik ama olmadı. O pozisyon bizim için çok önemliydi. Kalan 3 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a konuk olan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Morais, "Oyuncularımı gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli matı iyi mücadele etti. Karşılaşmanın son anında en net pozisyonu yakaladık, 3 puanı alabilirdik ama olmadı. O pozisyon bizim için çok önemliydi. Aslında geldiğim süreden beri oyuncularım çok iyi mücadele ediyor. Samsun maçını da kazanacak efor sergilemiştik ama bir nedenden dolayı o maçı kazanmamıza izin verilmedi. Şu ana kadar o maçla ilgili nasıl kararlar verildi, nasıl kazanamadığımızı anlamadım. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzde 3 karşılaşma daha var. Bu 3 maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan 3 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak, iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Anneler Günü'nü de kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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