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Jorge Martin Japonya Grand Prix'sinde birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu. Yarış, sağanak yağış nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu ve pilotlara tam puan verildi. Şampiyona lideri Francesco Bagnaia ikinci, Marc Marquez ise üçüncü oldu.