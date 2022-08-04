Jorge Jesus, yeni transfere ilk kez şans verdi! Fenerbahçe-Slovacko maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slovacko'yu ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
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Fenerbahçe ile Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak maçta temsilcimiz, Çekya ekibi karşısında avantaj arayacak.
İSMAİL, ALTAY VE MERT HAKAN YOK
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmezken,çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş UEFA listesinden çıkarıldı.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska