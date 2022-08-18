Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'e konuk oldu. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski, bu maçta ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var.
Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geldi. Temsilcimizin bu karşılaşma öncesi tek hedefi, avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek.
Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.
Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio
Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun
Dakika 64: Sağ kanatta topla buluşan Rossi, Ferdi ile verkaç yapmak istedi ancak yine savunma izin vermedi.
Dakika 63: Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanı önünde topla buluşan Serdar Dursun şutunu çekti, savunmadan seken top kornere çıktı.
Dakika 54: Sağ kanatta topla buluşan Aleksandar Jukic topu sürüklemek isterken Luan Peres üst üste 3 müdahale yaparak rakibine izin vermedi.
Dakika 45: Miguel Crespo, sağ kanattan hareketlenen Rossi'yi görmek istedi ancak top çok hızlı. Aut.
Dakika 40: İsmail Yüksek önde basarak topu kazandı ve sağ çaprazdaki Serdar Dursun'a pasını aktardı. Serdar'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
Dakika 35: Wien gole çok yaklaştı. Ceza alanına gönderilen ortada müsait pozisyonda kafayı vuran Tabakovic, kaleyi bulamadı.
Dakika 17: Sol kanatta topla buluşan Ezgjan Alioski savunma arkasına hareketlenen Rossi müthiş bir pas attı ancak kaleci Christian Früchtl erken çıkıp topu uzaklaştırdı.
Dakika 12: Sol kanattan çizgiye inen Alioski ortasını açmak istedi, savunmanın müdahalesi sonrası karar korner.
Dakika 11: Luan Peres yine uzun bir topla Joshua King'i topla buluşturmak istedi, Billy Koumetio topu taca gönderdi.
Dakika 8: Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.