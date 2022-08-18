Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'e konuk oldu. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski, bu maçta ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var.