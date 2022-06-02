Jorge Jesus: İlk hedefimiz lig şampiyonluğu - Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Portekizli teknik adam ayrıca çok mutlu olduğunu ve tutkunun çok fazla olduğu bir kulüpte çalışacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk sözleri, "Fenerbahçe tutkudur. Yaşa Fenerbahçe" olan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor