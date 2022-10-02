Jorge Jesus'un ilk derbisi Beşiktaş Spor Haberleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı. (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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