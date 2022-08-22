Jorge Jesus'tan herkesi şaşırtan forvet tercihi! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takım da mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus bu maçta ileri uçta Serdar Dursun'a görev verdi.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 6 golle geçen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u da yenerek ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun
Adana Demirspor: Ertaç; Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba