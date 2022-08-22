Jorge Jesus'tan herkesi şaşırtan forvet tercihi! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takım da mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus bu maçta ileri uçta Serdar Dursun'a görev verdi.